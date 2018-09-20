Госдума приняла закон об уголовном наказании за отказ опровергать ложную информацию

Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает наказание вплоть до лишения свободы за отказ опровергнуть или удалить недостоверную информацию, пишет «Коммерсантъ».

После вступления закона в силу за неисполнение требования суда в первый раз будет предусмотрена только административная ответственность — штраф до 20 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для организаций.

При повторном нарушении наказание ужесточается: для граждан — административный арест до 10 суток или обязательные работы до 120 часов, для должностных лиц — арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов, для организаций — штраф до 200 тысяч рублей.

«В случае же, если в течение одного года по одному и тому же судебному разбирательству все административные меры воздействия будут исчерпаны, заработает статья 315 УК [неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта]», — говорится в сообщении Госдумы.

В таком случае максимальное наказание — лишение свободы до одного года.