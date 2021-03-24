Госдума приняла закон об «обнулении» президентских сроков

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о запрете занимать пост президента более двух раз, пишет «Интерфакс». Соответствующие поправки внесены в закон «О выборах президента РФ».

Помимо этого, в законе введена норма, что президентом России не может становиться человек, когда-либо имевший второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

Закон также подразумевает, что сроки, которые президент занимал на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции России, не учитываются. В соотвествии с законопроектом, Владимир Путин и Дмитрий Медведев будут иметь право баллотироваться ещё на два срока каждый.

Норма об «обнулении» сроков входила в пакет поправок к Конституции, которые были поддержаны в ходе всеобщего голосования 1 июля.