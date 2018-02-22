Госдума приняла закон об информировании владельцев кредиток о задолженности

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об информировании пользователей банковских карт с овердрафтом о задолженности и остатке лимита кредитования, пишет «Интерфакс».

Законопроект был внесён группой депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым.

«Клиенты путают объём средств, находящихся на счёте, с тем кредитным лимитом, который они могут использовать для приобретения товаров и услуг, и в результате оказываются должны банку по овердрафту», — пояснил Аксаков.

По мнению авторов закона, предоставление актуальной информации об имеющейся задолженности и остатке лимита кредитования позволит заёмщику объективно оценивать своё финансовое положение и будет способствовать снижению уровня закредитованности населения. Закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.