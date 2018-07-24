Госдума приняла закон о повышении НДС

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%, пишет «Интерфакс».

Документ был внесён в Госдуму правительством 16 июня. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год.

Инициатива также предлагает установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% свыше установленной предельной величины.

На данный момент в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы: если она ниже 85 тысяч рублей в год, то размер тарифа составляет 22%, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10%. При этом предполагалось, что с 1 января 2021 года тариф вырастет до 26% и 10% соответственно.