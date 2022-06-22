Госдума приняла закон о параллельном импорте, позволяющий российским импортёрам ввозить товары без разрешения правообладателей

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о легализации параллельного импорта. Документ ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, говорится на сайте Госдумы.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятый закон также должен стабилизировать цены на товары из списка параллельного импорта и упростить торговлю ими. Володин напомнил, что ранее в 2022 году в законодательство были внесены поправки, которые дали кабмину право составлять список товаров, в отношении которых не будут действовать положения о защите прав на интеллектуальную собственность.

«Теперь эту норму предлагается дополнить положением о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в указанных товарах, не является нарушением. Также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы», — добавил спикер Госдумы.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список, состоящий из 23 страниц, вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Land Rover, Apple, Samsung, Bentley и других, сообщает РБК. Был разрешён ввоз без согласия правообладателя оружия и боеприпасов, отопительных котлов и ядерных реакторов, мебели, постельного белья, транспортных средств, судов, одежды, обуви, игрушек, спортинвентаря, электроники, в том числе игровых приставок, «умных» часов, музыкальных инструментов, фотоаппаратов и кинокамер.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «разработан в целях снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций в отношении» России.