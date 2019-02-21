Госдума приняла закон о паллиативной помощи

Госдума приняла в третьем чтении закон о паллиативной помощи, пишет «Интерфакс».

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, «закон прошёл широкое обсуждение со специалистами, оказывающими паллиативную помощь, волонтёрами, экспертами, что позволило выйти на нормы прямого действия». Он подчеркнул, что накануне в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи.

«Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку — как медицинскую, так и психологическую», — добавил спикер Госдумы.

По словам Володина, «Дума будет держать на контроле реализацию закона о паллиативной помощи на практике, чтобы он реально работал для людей и помогал тем, кто находится в самой тяжёлой ситуации».

Глава Минздрава Вероника Скворцова ранее сообщала, что в конце 2018 года в Госдуму правительством были внесены поправки в закон об основах охраны здоровья, касающийся паллиативной помощи. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что закон относится к совместному ведению Федерации и регионов и поэтому он был отправлен в субъекты на отзыв. Отзывы должны были поступить в январе, после чего, как ожидалось, Дума рассмотрит документ.

Вместе с тем вице-премьер напомнила, что законопроект не касается другой острой проблемы — ответственности врачей за неправильно оформленные сильные обезболивающие. Ранее эксперты неоднократно отмечали, что страх медиков оказаться фигурантами уголовного дела приводит к тому, что в России есть проблема с назначением наркотических анальгетиков.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, паллиативная помощь — это подход, ставящий своей целью улучшить качество жизни пациента и членов его семьи, оказавшихся перед лицом заболевания, угрожающего жизни. Цель достигается оказанием психологической, социальной помощи, а также с помощью облегчения и предупреждения страданий, благодаря раннему выявлению и купированию боли. Паллиативная помощь включает в себя два компонента: первый — облегчение страданий пациента на протяжении всего периода болезни наряду с лечением; второй — медицинская помощь в последние дни жизни.