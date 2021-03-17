Госдума приняла закон о лишении свободы за унижение чести ветеранов

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законы об административной и уголовной ответственности за публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также за распространение заведомо ложных сведений о них, пишет «Интерфакс».

Согласно одному из принятых законов с поправками в Уголовный кодекс, публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны наказывается штрафом до трёх миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с использованием СМИ либо интернета; «с искусственным созданием доказательств обвинения», наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей. За это также возможно наложение штрафа в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Такое же наказание предлагается установить за реабилитацию нацизма, совершённую группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с помощью Интернета.

Поправки об уголовной ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, за унижение их чести и достоинства, были поддержаны всеми фракциями, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вторым законом в КоАП предусматривается ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, а равно публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, в том числе совершённые с применением СМИ и Интернета - штраф для юрлиц в размере от трёх миллионов до пяти миллионов рублей.

Закон также вводит ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ, в том числе совершенное с применением СМИ и Интернета. За это предусмотрен штраф для юрлиц в размере от трёх миллионов до пяти миллионов рублей.

Также закон усиливает ответственность юрлиц за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенные с использованием СМИ либо интернета. Это будет наказываться штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей (сейчас действует штраф в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей).

Аналогичное наказание закон вводит для юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, либо одобряющей установленные им преступления, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.