Госдума приняла закон о едином налоговом счёте налогоплательщика

Госдума РФ приняла закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счёта налогоплательщика, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом. Как пишет РИА Новости, документ направлен на упрощение порядка уплаты налогов и совершения других обязательных платежей.

В настоящее время плательщик заполняет большое количество платёжных поручений. Вместо этого законом внедряется единый налоговый счёт, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счётом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица. Планируется, что нововведения позволят сократить время оформления расчётных документов, а также исключить наличие у налогоплательщиков одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.

Причём наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов будет исключено. Если перечисленные на единый счёт средства превысят общую сумму налогов, подлежащих уплате, их можно не только вернуть, но и зачесть в счёт предстоящей уплаты налога или исполнения решений налоговых органов, а также в счёт уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика.

Однако если налог за налогоплательщика уплатило другое лицо, то оно будет не вправе требовать возврата уплаченных средств. Помимо этого, уплата налога на профессиональный доход и сборов за пользование объёктами животного мира и водных биоресурсов будет возможна отдельно, то есть не в составе единого налогового платежа. Законом также уточняются основания для взыскания задолженности в судебном порядке с организаций и индивидуальных предпринимателей.