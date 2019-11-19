Госдума приняла во втором чтении законопроект о возможности признания физлиц «иностранными агентами»

Государственная дума РФ приняла во втором чтении поправки к закону «О СМИ», позволяющие приравнивать к «иностранным агентам» физических лиц. Как пишет «Meduza», за принятие поправок проголосовало 337 парламентариев, один воздержался.

Согласно поправкам, «иностранным агентом» может быть признан любой человек, который распространяет информационные материалы СМИ-иноагентов или получает деньги или «иное имущество» от иностранных государств и госорганов.

Решение о включении иностранного СМИ-иноагента, физлица или юрлица, выполняющих функции иноагентов, в этот реестр будет принимать Минюст по согласованию с МИД России.

Заключительное третье чтение законопроекта назначено на 21 ноября.