Госдума приняла в первом чтении законопроект о самостоятельном получении повестки призывником

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает не получивших повестки призывников самостоятельно являться за ними в военкомат, пишет ТАСС.

«Если указанный в повестке срок явки истекает или указанные повестки вручены в период, когда призыв на военную службу не осуществляется, такие граждане, а также граждане, которым указанные повестки не были вручены в период окончившегося призыва, обязаны лично явиться в военный комиссариат для получения повестки не позднее дня начала очередного призыва», — говорится в пояснительной записке.

Неявка в военкомат или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы.

В законопроекте также вводится новый механизм получения призывниками повесток: заказным письмом, которое могут получить не только призывники, но и совершеннолетние члены их семей или лица, «уполномоченные представлять их интересы в отношениях с призывными комиссиями». Впрочем, правительство в своём заключении предлагает исключить положения о возможности получения повесток не самими гражданами, подлежащими призыву на военную службу.