Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Государственная Дума во втором и третьем чтении одобрила закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Пожизненный тюремный срок грозит педофилам, которые ранее были судимы за насильственные действия и снова надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14 лет), в случаях, когда жертвами стали двое и более детей, а также если изнасилование совершено совместно с другим тяжким или особо тяжким преступлением. В статьях УК РФ 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) появятся соответствующие поправки.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено человеком, проживающим с ребёнком, несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, либо если преступник работает в сфере образования и воспитания детей. Кроме того, предлагается отменить срок давности для ребёнка-жертвы до его совершеннолетия.

Среди отклонённых поправок — введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.