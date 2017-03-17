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17 Мар 2017 12:32 | Метки: Новости, Экономика, Общество

Госдума предложила тратить материнский капитал на покупку автомобилей

В Госдуме подготовлен законопроект, разрешающий некоторым категориям граждан тратить материнский капитал на покупку автомобилей и выплату автокредитов, пишет РБК. Документ подготовлен совместными усилиями представителей фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В разработке участвовал Национальный автомобильный союз. Предполагается, что действие законопроекта будет распространяться на многодетные семьи, а также семьи с приёмными детьми и с детьми с инвалидностью.

Потратить материнский капитал они смогут только на отечественный автомобиль, а возможность продать приобретённую таким образом машину у них появится не ранее, чем через три года.

С предложением разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля в конце 2014 года выступал премьер-министр Дмитрий Медведев, однако решение так и не было принято.

Напомним, программа материнского капитала — единовременной денежной выплаты при рождении или усыновлении второго и последующего ребёнка — действует в России с 2007 года. С 2015 года размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей.

По действующему законодательству тратить материнский капитал можно только на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование, здравоохранение или на накопительную часть пенсии родителей. 

Агентство новостей «Между строк»

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