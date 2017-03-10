Госдума предложила давать гражданство России по «праву почвы»

Депутаты нижней палаты российского парламента намерены ввести новый принцип получения гражданства, основанный на «праве почвы». Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, пишет РИА Новости.

Авторами законопроекта стали депутаты Константин Затулин и Наталья Поклонская.

Парламентарии предлагают отнести к категории «носителей русского языка» граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».

Также предполагается отменить требование о предоставлении документа о выходе из гражданства иностранного государства.

«В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берётся за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», – рассказал Бальбек.

Инициатор законопроекта – первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин – рассказал, что инициатива об упрощении получения гражданства была предложена ещё Думе пятого созыва и исходила она от президента.

Он также добавил, что теперь право на получение российского гражданства получат и русскоязычные, живущие на территории Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС