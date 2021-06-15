Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей

Госдума в третьем чтении приняла закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО, пишет «Российская газета».

Согласно законопроекту, для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

На сегодняшний день по действующему закону «О безопасности дорожного движения» обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра.

Ранее МВД предложило ввести для личных легковых автомобилей добровольный техосмотр вместо обязательного — по мнению представителей ведомства, большинство автомобилистов оплачивают услугу по проведению техосмотра без прохождения реальной диагностики.