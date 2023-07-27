Госдума отменила комиссию за переводы в разные банки на сумму до 30 млн рублей в месяц

Государственная дума РФ внесла изменения в закон «О банках и банковской деятельности» и отменила комиссию за переводы физлиц в разные банки, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Теперь банки больше не смогут взимать с граждан комиссию за перевод средств на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 млн рублей в месяц. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятые поправки нацелены на защиту прав граждан.

«Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счёт или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких‑либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», — отметил Володин.