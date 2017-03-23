Госдума отказалась поддержать штрафы за парковку с закрытыми номерами

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал отклонить законопроект о штрафах за парковку автомобилей с нераспознаваемыми номерами, передаёт РИА Новости. Как объяснил первый зампред комитета Вячеслав Лысаков, депутаты не увидели оснований принимать проект закона.

«У нас Правила дорожного движения обязывают водителя обеспечивать читаемость номера в соответствии стандарту только на движущемся транспортном средстве. Отвечать за автомобиль, который остался на стоянке, водитель не может. Надо просто стоять, не отходя оттуда круглосуточно. Мало ли кто изменит номер, снимет, завесит?» – сказал Лысаков.

Законопроект, который предполагает штраф до пяти тысяч рублей, вносил сенатор Алексей Кондратьев. Он указывал, что номера с автомобилей снимают или закрывают водители, которые таким образом пытаются избежать штрафов за нарушение правил парковки.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости