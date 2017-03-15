Госдума одобрила замену денежных выплат по ОСАГО

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправки к закону об ОСАГО, запрещающие автовладельцам выбирать способ возмещения нанесённого при ДТП вреда, пишет «Интерфакс». За замену денежного возмещения ремонтом выступал Центробанк. Представители ЦБ объясняли свою позицию растущим числом «авантюристов», которые занимаются страховыми мошенничествами и завышают страховые выплаты на основании фейковых экспертных заключений. Особенно их деятельность процветает в регионах, отмечали в ЦБ.

«Таким образом, вся система ОСАГО в настоящее время подвергается значительному негативному воздействию, выраженному в недобросовестном применении страхового законодательства», – говорилось в заявлении банка.

Потерпевшие водители смогут получить денежные выплаты только в случаях полного разрушения автомобиля, смерти или причинения тяжкого вреда потерпевшему, если пострадавший – инвалид, или в том случае, если ущерб превышает 400 тысяч рублей.

В любой другой ситуации при ДТП страховщик будет ремонтировать автомобиль, максимальный срок ремонта составит 30 дней. Подчёркивается, что при ремонте должны использоваться новые запчасти, при условии если страхователь не давал согласия на использование б/у деталей.

Депутаты рассмотрят законопроект в третьем чтении 17 марта. В случае принятия он вступит в силу через месяц с момента публикации.

Об отсрочке принятия закона об ОСАГО стало известно в феврале 2017 года. Уточнялось, что ЦБ не смог договориться с депутатами, в частности, в Госдуме выступали за использование исключительно новых деталей при ремонте. ЦБ и страховщики были против такого решения.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости