Госдума одобрила законопроект об обнулении президентских сроков Путина

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволяет Владимиру Путину ещё дважды баллотироваться на пост президента России, пишет «Интерфакс».

Документ на рассмотрение Госдумы внесли в ноябре сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы от «Единой России» Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова. Законопроект был подготовлен для приведения российского законодательства о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции, в новой редакции Конституции эти положения уже есть.

Согласно законопроекту, один человек может занимать должность президента России только два срока, но это положение не распространяется на того, кто «занимал и (или) занимает» эту должность «на момент вступления в силу поправки к Конституции».