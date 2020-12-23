Госдума одобрила законопроект об обнулении президентских сроков Путина

23.12.2020 16:20
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволяет Владимиру Путину ещё дважды баллотироваться на пост президента России, пишет «Интерфакс».
Документ на рассмотрение Госдумы внесли в ноябре сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы от «Единой России» Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова. Законопроект был подготовлен для приведения российского законодательства о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции, в новой редакции Конституции эти положения уже есть.
Согласно законопроекту, один человек может занимать должность президента России только два срока, но это положение не распространяется на того, кто «занимал и (или) занимает» эту должность «на момент вступления в силу поправки к Конституции».
- Голосование по поправкам к Конституции проходило 1 июля. Согласно данным ЦИК, поправки, одна из которых обнуляет президентские сроки Владимира Путина, поддержали 77,92% проголосовавших.