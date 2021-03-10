Госдума одобрила закон, освобождающий от наказания за коррупцию «по независящим обстоятельствам»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении чиновников от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, допущенные по независящим от них обстоятельствам. Изменения коснутся судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора РФ и прокурорских работников, а также других работников государственной сферы.

Отмечается, что подобными нормами будут признаны внешние события, которые не могло преодолеть физическое лицо. Предполагается, что к ним будут относиться стихийные бедствия, массовые заболевания и забастовки. Кроме того, «нечаянная» коррупция возможна в условиях ограничений, принимаемых государственными и муниципальными властями.

Для освобождения чиновника от ответственности будет созываться комиссия, которая установит, можно ли считать обстоятельства коррупции «непредотвратимыми».