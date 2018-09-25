Госдума обязала уведомлять об отмене митингов не позднее чем за день

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об обязанности организатора митинга уведомлять людей и органы власти об отмене этого мероприятия не позднее чем за один день, пишет «Интерфакс».

Организатор в таком случае должен будет принять меры по информированию граждан, а также уведомить об отмене мероприятия в письменной форме орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публичного мероприятия.

В пояснительной записке авторы подчёркивают, что после согласования времени и места проведения публичного мероприятия с организатором уполномоченный орган власти должен обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также оказание участникам неотложной медицинской помощи при необходимости. Для этого выделяются бюджетные средства на доставку металлоискателей и металлодетекторов, на оплату труда сотрудников органов внутренних дел, дежурных медицинских работников. В отдельных случаях требуется перекрывать движение транспорта, говорится в проекте закона.

Вместе с тем авторы инициативы отмечают, что в последнее время участились случаи, когда уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений обеспечивают проведение мероприятия, которое по факту не проводится.

«Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер. Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту новое мероприятие)», — также указывается в пояснительной записке.

В ней сообщается, что «все мероприятия были согласованы, однако проведены не были, таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте».