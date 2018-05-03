Госдума направила на доработку законопроект о курилках в аэропортах

омитет Госдумы по охране здоровья направил законопроект о создании курительных зон в аэропортах на доработку, со ссылкой на замглавы комитета Леонида Огуля пишет РИА Новости.

«Мы его не отклонили, а отправили на доработку. Я могу сказать, что большинство за то, чтобы, конечно, такие места для курильщиков в аэропортах и местах большого скопления людей были», — отметил Огуль.

Ранее, 24 апреля, в Минздраве заявили, что установка кабинок для курения внутри аэропортов нарушит права некурящих граждан из-за загрязнения воздуха в соседних помещениях дымом.

Законопроект о создании курилок в аэропортах внесли в Госдуму в ноябре 2017 года. По словам единоросса Сергея Боярского, это будет более эффективной мерой, чем действующий запрет, который, согласно опросам, не соблюдают две трети курильщиков.

Боярский утверждает, что при отсутствии специально отведённых мест для курения в стерильной зоне людей фактически подталкивают к нарушениям — они вынуждены курить в туалетах, что вредит и некурящим пассажирам.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение в помещениях аэропортов. Также курить нельзя на улице на расстоянии менее 15 м от входов в них. За нарушение этого правила курильщик, в соответствии со ст. 6.24 Кодекса об административных правонарушениях, может быть оштрафован на сумму до 1,5 тысяч рублей.