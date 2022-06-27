Госдума может ужесточить законопроект о госизмене 

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник, 27 июня, поддержал законопроект, который предусматривает уголовную ответственность до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 млн рублей за публичные призывы к действиям против безопасности России, а также приравнивает к госизмене переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта. Как сообщает РИА Новости, в случае принятия законопроекта УК РФ пополнится новой статьёй 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Противозаконные действия будут наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до четырёх лет. За аналогичные действия, совершённые организованной группой либо с угрозой применения насилия, предусматривается лишение свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 2,5 млн рублей.

Также предлагается за участие граждан России в военных действиях против интересов страны за рубежом наказывать гражданина лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, а переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта или военных действий будет считаться госизменой.

«Под переходом на сторону противника в настоящей статье понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооружённом конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», — говорится в тексте поправки.

Добавляется, что конфиденциальное сотрудничество гражданина РФ со спецслужбой иностранного государства, международной или зарубежной организацией будет наказываться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до 1 млн рублей.