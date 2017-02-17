Госдума и Минюст отказались самостоятельно исправлять уголовную статью о повторных нарушениях на митингах

Государственная Дума и Министерство юстиции не будут самостоятельно работать над поправками к статье Уголовного кодекса о нарушениях на митингах, о необходимости которых объявил Конституционный суд, сообщает «Коммерсантъ».

Представитель Минюста рассказал изданию, что ведомство займётся проработкой изменений только в том случае, если поступит поручение правительства. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников также объявил, что корректировкой должен заняться кабинет министров.

При этом в решении Конституционного суда сказано, что именно «законодатель правомочен» внести необходимые изменения в УК и именно Госдуме было предложено подготовить поправки.

По информации издания, в администрации президента пока также не начинали работать над возможными поправками.

Напомним, 10 февраля Конституционный суд вынес решение по жалобе на статью УК о неоднократном нарушении на митингах, которую подал Ильдар Дадин — первый осуждённый за такое преступление.

Суд постановил, что статья соответствует Конституции, но заметил, что судьи не могут выносить приговор по ней, руководствуясь только материалами административных дел, по которым ранее привлекался подсудимый. КС также предложил назначать тюремный срок только тем подсудимым, которые явно нарушали общественный порядок, а не просто повторно выходили на акцию.

Все эти поправки, по мнению КС, должны быть внесены в Уголовный кодекс. До тех пор судьи обязаны учитывать позицию Конституционного суда при рассмотрении дел.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»