Госдума единогласно поддержала денонсацию Россией Договора по открытому небу

Депутаты Государственной Думы единогласно поддержали законопроект о денонсации Россией договора по открытому небу, внесённый в парламент президентом Владимиром Путиным, пишет «Интерфакс».

Договор предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полёты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. Документом регламентируется проведение таких полётов, устанавливаются требования к самолётам наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения, а также определяется механизм контроля за соблюдением договора. Россия ратифицировала этот договор в 2001 году.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что России «выходить из договора в любом случае необходимо», потому что «всё иное наносит ущерб нашей безопасности».

«Если самолёты стран — сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь?» — заявил Володин.

Процесс выхода из ДОН запустили США, Москва в свою очередь отмечала, что даже после выхода США из договора его участниками остаются страны НАТО, что позволяет Вашингтону получать информацию от них. В то время как России будет запрещено осуществлять наблюдательные полёты над США.