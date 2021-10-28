Госдолг Свердловской области в 2022 году составит 113 млрд рублей 

Дефицит бюджета Свердловской области в 2022 году составит 9,2 млрд рублей. Об этом заявил сегодня министр финансов Свердловской области Александр Старков. Как пишет портал 66.ru, Старков презентовал основные параметры из проекта регионального бюджета на 2022 год. В частности, он рассказал, что госдолг региона вырастет до 113 млрд рублей,но в минфине считают это плюсом.

По словам министра, сейчас регион занимается гашением коммерческих кредитов, замещая их бюджетными под более низкий процент.

«Стабилизация долговой нагрузки является приоритетным направлением. На сегодняшний день у нас подписано соглашение с министерством финансов о предоставлении бюджетных кредитов, где есть пункт о том, что долг не может превышать 39% от налоговых и неналоговых поступлений. И мы к этому планомерно подходим. На 2022 год у нас заложен долг в районе 113 млрд рублей, и он составляет порядка 39%», — пояснил Старков.

Министр отметил, что уровень доходов увеличится на 52 млрд рублей по сравнению с текущим годом и достигнет уровня в 331 млрд рублей. При этом расходы вырастут на 23 млрд рублей, составив 341 млрд рублей. Так, дефицит бюджета составит 9,2 млрд рублей.

«Это позитивный момент, так как в 2021 году дефицит бюджета составлял 40,6 млрд рублей», — заявил Александр Старков.

Также он отметил, что регион планирует увеличить расходы в сфере национальной экономики, ЖКХ и развития транспортной инфраструктуры. В 2022 году Свердловская область планирует направить 89,8 млрд рублей на социальную политику и проиндексировать зарплаты бюджетникам на 4%. На реализацию национальных проектов планируют потратить 36 млрд рублей, на строительство объектов Универсиады-2023 — 27 млрд рублей. Для поддержки бизнеса в 2022 году выделят 15,2 млрд рублей.