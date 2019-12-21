Госдеп США включил Россию в список стран, в которых нарушается право на свободу вероисповедания

Госдепартамент США включил Россию в список стран, где допускаются серьезные нарушения религиозной свободы. Также в специальный список наблюдения (Special Watch List) были добавлены Коморские острова и Узбекистан, Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан.

Ранее в список стран, ограничивающих свободу вероисповедания попали Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения. В прошлом году Госдеп также заносил Россию в Special Watch List. В ежегодном докладе о свободе религии в мире, который ведомство распространило в июне, в части, посвящённой России, утверждалось, что власти страны притесняют религиозные меньшинства.

Как пишет ТАСС, на основании выводов, содержащихся в докладе, госсекретарь США может готовить рекомендации о включении тех или иных стран и организаций в чёрный список наиболее злостных нарушителей свободы вероисповедания с последующим введением в отношении них санкций.

Комментируя в прошлом доклады Госдепа США, МИД России отмечал их тенденциозность и предвзятость.