Госавтоинспекторы Нижнего Тагила оперативно доставили беременную женщину в роддом

Автоинспекторы Нижнего Тагила помогли беременной женщине оперативно добраться до роддома. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 13 июля к сотрудникам ДПС на 156 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов с просьбой о помощи обратился водитель автомобиля Subaru из Качканара. Он объяснил, что у его жены начались роды, и, не дожидаясь дома врачей скорой помощи, мужчина решил сам везти супругу в перинатальный центр Нижнего Тагила. Но в пути будущий отец понял, что может не успеть.

«Сотрудники ДПС Роман Зубрилин и Игорь Харин включили специальные звуковые и световые сигналы на патрульном автомобиле и сопроводили иномарку с роженицей в больницу, где её встретили врачи и доставили в родовое отделение. Через 15 минут на свет появилась девочка», — рассказали в ведомстве.

В соцсетях счастливый отец поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции и пожелал всего самого наилучшего.