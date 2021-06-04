Госавтоинспекторы Нижнего Тагила будут ловить пьяных водителей в выходные

С 4 по 6 июня включительно ГИБДД Нижнего Тагила проведёт массовые рейдовы. Госавтоинспекторы выедут на дороги, чтобы выявить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также управления автомобилем без водительского удостоверения.

В Госавтоинспекции напоминают: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание рублём — штраф 30 тысяч рублей и с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. В случае повторного выявления водителя, управляющего автомобилем в состоянии опьянения, он привлекается к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, санкция данной статьи допускает лишение свободы.

За управление автомобилем лицом, не имеющим права управления транспортным средством или ранее лишённым данного права, предусмотрен административный штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

Участников дорожного движения просят сообщать в дежурную часть ГИБДД о фактах нарушений правил дорожного движения по телефону: 8 (3435) 47-70-01.