Госавтоинспекция Нижнего Тагила предупредила о массовых проверках на дорогах

С самого утра 12 октября и все предстоящие выходные полицейские в целях стабилизации дорожно–транспортной обстановки проведут сразу несколько рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение различных нарушений Правил дорожного движения. В рейдовых мероприятиях задействованы и сотрудники штабного аппарата, поэтому количество автопатрулей на дороге станет больше, в связи с чем, и автомобилей, которые нарушения будут фиксировать в формате «скрытого контроля» увеличится.

В настоящее время сотрудники Нижнетагильского отдела Госавтоинспекции в круглосуточном режиме несут службу как на пригородных трассах, оказывая помощь водителям в сложных дорожных ситуациях, так и в черте города.

Особое внимание автоинспекторов будет уделено водителям, допускающих грубые нарушения Правил дорожного движение, а именно управляющих автомобилем в состоянии опьянения или без прав.

В Госавтоинспекции напоминают, что отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к нетрезвому вождению. Поэтому за то и другое противоправное деяние Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет. При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водитель привлекается уже не к административной, а уголовной ответственности, которое предусмотрено статьей 264.1 УК РФ.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим правануправления (за исключением учебной езды), предусмотрено наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей (ст. 12.7 КоАП РФ).

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и просит сообщать о всех ставших известных нарушениях управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения, либо не имеющими права управления. Дежурную часть дорожной полиции можно информировать и о наличии пешеходов, которые могут двигаться по проезжей части без цели перехода, в том числе в состоянии опьянения, и могут стать участниками ДТП.

Информацию о нарушениях можно передавать в отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 47-70-01.