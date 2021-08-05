Горожан просят поддержать тагильский поднос в конкурсе «Сокровища России»

Тагильская лаковая роспись представила Свердловскую область в конкурсе «Сокровища России», который проводит журнал National Geographic Traveler. Проект определит главные достопримечательности и откроет новые точки на туристической карте России, отмечают организаторы.

Голосование проходит по десяти основным номинациям: «Природный объект», «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Речной и морской круиз», «Культурно-исторический объект», «Общественное пространство», «Пляжный курорт», «Национальная кухня», «Народный промысел» и «Традиционный праздник». В категории «Народные промыслы» тагильскому подносу конкуренцию оставили 36 промыслов со всей России.

Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов РФ, которые постарались подобрать всё лучшее в своих регионах. Окончательный выбор сделают интернет-пользователи. Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы в журнале National Geographic Traveler.

Поддержать тагильскую лаковую роспись можно на сайте конкурса. Для этого нужно авторизоваться.