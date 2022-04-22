Городская поликлиника № 4 Нижнего Тагила потратит 62,5 тысячи рублей на покупку 500 медицинских пиявок

Городская поликлиника № 4 Нижнего Тагила закупит 500 медицинских пиявок. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составила 76 165 рублей. Заявки на конкурс подали три организации: ООО «Гирудоцентр», ООО «КНМ «Биофабрика» и ЗАО «Международный центр пиявки», которое и стало победителем, снизив цену до 62 500 рублей.

Подрядчик должен предоставить партию указанного товара в виде медицинских пиявок в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения договора. Вторая партия пиявок должна быть предоставлена в сентябре 2022 года в течение семи рабочих дней после получения заявки.

Как указано в технической документации, пиявки должны быть здоровыми, не иметь физических повреждений на теле и присосках, вес в голодном состоянии — от 0,5 до 3,0 г, а «срок годности» после последнего кормления — не менее 3 месяцев. Черви должны иметь все необходимые документы и сертификаты. Уточняется, что пиявки закупаются для врача-рефлексотерапевта поликлиники.

Для справки

Рефлексотерапия — это раздел медицины, который изучает и разрабатывает различные методы воздействия на организм через нервную систему.

Рефлексотерапевт — специалист, получивший высшее медицинское образование, который занимается профилактикой, диагностикой и лечением различных заболеваний за счёт стимуляции биологически активных точек (акупунктура).

Гирудотерапия — физиотерапевтический метод воздействия на организм человека при помощи медицинских пиявок, относится к альтернативной медицине (одно из направлений натуропатии).