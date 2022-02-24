Городская дума поддержала решение экс-спикера гордумы Нижнего Тагила Алексея Пырина о сложении полномочий

Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила Алексей Пырин официально сложил депутатские полномочия. Об этом стало известно сегодня, 24 февраля, на очередном заседании городской думы.

В начале февраля Алексей Пырин подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Топ-менеджер ЕВРАЗа не посещал заседания городской думы Нижнего Тагила с августа 2019 года, после того как переехал в Новокузнецк. После его отъезда место спикера занял Вадим Раудштейн. При этом формально Пырин оставался членом тагильской думы.

По словам нынешнего спикера гордумы Вадима Раудштейна, депутат продолжал помогать в решении вопросов тагильчан, которые проживают в округе № 14.

Отметим, что седьмой созыв городской думы проработает прежним составом до ближайших выборов этой осенью.