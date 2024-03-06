Городская больница № 1 Нижнего Тагила проведёт день открытых дверей для потенциальных «целевиков»

12 марта в ГБ № 1 Нижнего Тагила состоится день открытых дверей, посвящённый вопросу целевого набора на обучение в Уральский государственный медицинский университет и Свердловский областной медицинский колледж. Мероприятие пройдёт в открытом формате, принять в нём участие сможет любой желающий.

В 14:00 сотрудники медучреждения проведут для гостей экскурсию по больнице, а в 15:30 в конференц-зале состоится встреча школьников 9–11-х классов, студентов медколледжа и их родителей с руководством больницы и представителями образовательных учреждений. Гости медучреждения смогут получить информацию о порядке целевого набора, деятельности больницы, её структуре, подготовке специалистов в медицинском вузе и колледже, порядке и условиях зачисления на обучение, мерах социальной поддержки молодых специалистов.

Общий сбор пройдёт в 13:45 в холле на первом этаже административного корпуса больницы на улице Максарёва, 5. Предварительная запись не требуется. Телефон для справок: +7 (3435) 31-10-79 (отдел кадров ГБ № 1).