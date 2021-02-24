«Город, благоприятный для туризма и отдыха». Мэрия потратит почти миллион рублей на рекламу Нижнего Тагила в самолётах

Администрация Нижнего Тагила готова потратить чуть более 900 тысяч рублей на привлечение в город авиатуристов. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок. Победитель должен разработать и размещать до конца 2021 года в рекламных журналах на бортах самолётов информацию о Нижнем Тагиле. Как заявлено в технической документации, это делается для «формирования имиджа Нижнего Тагила как города, благоприятного для туризма и отдыха, продвижения туристского продукта города на туристском рынке, повышения конкурентоспособности российского туристского рынка».

Уточняется, совокупный тираж выпусков должен составлять не менее 65 000 экземпляров в месяц, а совокупная расчётная аудитория распространения материалов — не менее 500 тысяч человек в месяц. При этом перелётная программа авиакомпании, в которой будут распространятся бортовые журналы, должна охватывать города Уральского федерального округа.