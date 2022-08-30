Горнозаводской округ в финале конкурса «Предприниматель года» в Екатеринбурге представят 12 бизнесменов

26 августа в центре «Мой бизнес» прошёл финал конкурса «Предприниматель года» (16+) по Горнозаводскому управленческому округу. 39 предпринимателей сразились за награды в своих номинациях, а также за путёвку на областной этап конкурса.

«Предпринимателям не хватает общения и знакомств между собой, поэтому, на мой взгляд, основная идея этого конкурса — познакомить их друг с другом и показать обществу, какие предприниматели у нас есть в регионе и в управленческом округе. Конкурсанты отмечали, что они даже не знали, что их коллеги занимаются интересными бизнесами. Из-за сумасшедшей загруженности и занятости они просто не знают друг о друге. Для многих была важна не победа, а знакомство и общение с коллегами, — говорит руководитель представительства областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев. — Более 40 предпринимателей приняли участие в конкурсе. Все они из разных сфер и направлений, из разных городов Горнозаводского управленческого округа. Округ оказался самым активным в области, но мы не удивились, ведь предпринимательская активность здесь всегда очень высокая».

Первым делом желающие участвовать в конкурсе предприниматели отправляли заявки. После началась кропотливая и тщательная подготовка презентации проекта. Каждому давалось всего 10 минут на то, чтобы рассказать о своём бизнесе и ответить на возникающие у жюри вопросы. Именно в таком формате 39 амбициозных руководителей компаний различных сфер деятельности выступали перед жюри и конкурентами.

Всего в конкурсе было 12 категорий. В их числе, например, социальное предпринимательство, собственное производство и инновационные разработки, строительство и архитектура, сфера услуг и развлечений, туризм и культура, образовательная и учебная деятельность, IT-технологии. Организаторами конкурса выступили Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области и Региональное объединение работодателей при участии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В состав жюри вошли представители администрации города, Союза «Торгово-промышленная палата», Союза малого и среднего бизнеса области, СОФПП, предприниматели из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Предприниматели-конкурсанты поднимали насущные для бизнеса проблемы и вопросы: кризис, импортозамещение, развитие и расширение своего дела. И все они сошлись в одном: трудности бизнесменов лишь закаляют, это проверка на прочность, после которой на плаву остаются сильные, сообразительные и гибкие, те, кто меняется и идёт в ногу со временем и новыми тенденциями.

«Все трудности преодолимы, и наша компания тому пример. Мы пережили множество кризисов, каждый раз кажется, что этот — самый страшный. Но любой кризис даёт новый толчок для развития», — рассказал директор трикотажной фабрики «Мультитекс» города Невьянска, победитель в номинации «Собственное производство» Фёдор Шелепов.

Также в списке победителей — музыкальная студия «Серебряные струны», ООО «АНТОЛЛ», салон красоты «Кристина», центр утилизации отходов ООО «ЦГС», этнопарк «Ермаково городище», ООО «ТСК «АРАКССТРОЙГРУПП» из Верхней Салды, компания по автоматизации бизнес-процессов «Студия Батюкова».

«В конкурсе приняли участие предприниматели, которые в бизнесе уже более 10 лет, и представители молодого поколения, — отметил Евгений Батюков, участник конкурса, руководитель “Студии Батюкова”. — Но дальше, в следующем году, я планирую пригласить на конкурс молодых представителей бизнеса. И наше поколение покажет, на что мы способны. Участие в таком мероприятии даёт неоценимый опыт общения, а также возможность посмотреть на свой бизнес и бизнес конкурентов со стороны».

По итогам конкурса в областной тур прошли все 9 финалистов, а также оздоровительный центр «МОРСЕль», компания «Синтур», занимающаяся изготовлением электрического оборудования и газовых электростанций, и ювелирный салон «Ю-Лайн». Эти 12 предпринимателей будут представлять Горнозаводской управленческий округ в финале конкурса в Екатеринбурге 30 августа. Итоговые результаты областного конкурса станут известны 6 сентября.