Горноуральцы массово покидают местное отделение КПРФ

В Горноуральском городском округе коммунисты устроили политический демарш. Сразу 20 человек «в связи с разногласиями в организации в местном отделении КПРФ, внутрипартийными разборками и отсутствием взаимодействия коммунистов по территориальным признакам» поставили свои подписи в заявлении о выходе из него. Об этом на своей странице в Facebook написал руководивший ранее аппаратом свердловского обкома КПРФ Андрей Хабаров, выложив фото заявления.

Вышедшие из горноуральского отделения коммунисты примкнут к партийной ячейке в Нижнем Тагиле. Сегодня, 23 ноября, пройдёт пленум нижнетагильского отделения КПРФ, где обсудят вступление в него новых членов, а также итоги деятельности за 2019 год и планы на ближайшее время. Об этом АН «Между строк» сообщил лидер городских коммунистов Михаил Бояркин.

Сейчас в свердловском отделении КПРФ наблюдается политический раскол. Представители ряда уральских отделений выходят из КПРФ и переходят в Коммунистическую партию социальной справедливости (КПСС), созданием которой занимаются выходцы из партии Геннадия Зюганова. Сообщается, что их не устраивает работа лидера коммунистов в регионе Александра Ивачёва. Конференция Свердловского областного отделения КПСС пройдёт сегодня в Екатеринбурге. Там будет избран руководящий состав партийной ячейки.

«Стремительная деградация КПРФ не оставляет активистам этой партии выбора. Мы не хотим отказываться от наших убеждений, но оставаться в КПРФ как раз-таки означает отказаться от борьбы за эти убеждения. Мы слишком хорошо видим, куда ведёт эту партию её руководство, превращая некогда могучую организацию в лавочку по торговле мандатами. Целый ряд местных отделений КПРФ объявит в эту субботу о переходе в КПСС. Ведь мы не отказываемся от борьбы. Мы создаём другую партию. КПСС — это прежде всего партия местных отделений», — написал в Facebook Андрей Хабаров.

Михаил Бояркин сообщил агентству, что из тагильских и горноуральских коммунистов пока никто не планирует присоединиться к КПСС, и «это их личное дело». После вступления горноуральцев в партийную ячейку в Нижнем Тагиле она будет составлять уже 48 человек.