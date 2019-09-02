Гордуме Екатеринбурга предложили вернуться к идее строительства храма Екатерины в сквере Театра драмы

3 сентября в думе Екатеринбурга соберётся заседание рабочей группы по подготовке опроса горожан о строительстве в центре города храма Святой Екатерины, пишет Znak.com.

В повестке собрания стоит два вопроса, оба относятся к изменению списка площадок под строительство объекта. Ранее рабочая группа выбрала три площадки для размещения храма, из которых должны были выбрать горожане: пустырь на Белинского — Фурманова, территория приборостроительного завода на Горького, 17 и площадка возле цирка, где располагалась телебашня. Член рабочей группы депутат Александр Колесников предложил вернуть в список сквер у Театра драмы, строительство в котором изначально спровоцировало конфликт: он уверен, что площадка была исключена из перечня незаконно. Также глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложит группе заранее исключить из перечня для голосования площадку телебашни, где УГМК строит ледовую арену.

«Администрация города намерена предложить взамен другой равнозначный участок», — сообщили в мэрии.

Кроме того, уже на следующей неделе депутаты скорректируют положение об опросе горожан, чтобы упростить процедуру и провести её в ближайшее время.

Рабочая группа по опросу была создана в гордуме после протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Тогда президент Владимир Путин заявил, что надо провести опрос местных жителей о месте строительства храма и «меньшинство должно подчиниться большинству». Вскоре группа социологов ВЦИОМ провела опрос в городе, по которому больше 70% горожан нашли сквер неудачным местом для строительства храма.