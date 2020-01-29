Гордума окончательно решила не лишать Марию Лисину депутатских полномочий за нарушения в декларации

Нижнетагильская гордума приняла окончательное решение по мере воздействия на депутата Марию Лисину, которая допустила ошибки в декларации о доходах и имуществе за 2018 год. Коллегиальный орган снова признал нарушения несущественными и определил такой вид наказания, как предупреждение. В середине января аналогичное решение приняла думская комиссия по регламенту и этике.

Ранее Ленинский районный суд признал решение думы о сохранении мандата Лисиной незаконным и потребовал повторно изучить ситуацию. Истцом выступила Ленинская прокуратура, которая уже не первый год требует применять к нарушителям антикоррупционного законодательства более суровое наказание, чем предупреждение. По факту изменения, которые внесли в решение НТГД, носят скорее формальный характер.

Напомним, в этом году Лисина, Гореленко и Темнов предоставили информацию не обо всех счетах в банках (собственных и супругов), чем нарушили антикоррупционное законодательство. В частности, Мария Лисина в 2018 году заработала полмиллиона рублей. После проверки достоверности и полноты деклараций выяснилось, что она не указала один свой счёт в банке и четыре счёта в кредитных организациях, оформленных на её супруга. Все счета были нулевые, то есть на них нет никаких денежных средств. Из-за нарушений прокуратура Ленинского района потребовала лишить народных избранников мандатов. Но на заседании НТГД в июле депутаты решили простить своим коллегам допущенные «несущественные» нарушения и не стали лишать их полномочий. Сотрудники надзорного ведомства с позицией думы не согласились и направили в Ленинский районный суд административный иск о признании решения коллегиального органа незаконным. При этом рассматривать дело решили на примере Марии Лисиной, которая допустила нарушения в декларациях уже второй раз. Гордума дело проиграла.