Гордума Екатеринбурга выбрала председателя и нового главу города

Дума Екатеринбурга избрала нового главу города, который будет выполнять функции главы администрации муниципалитета, пишет Znak.com. Градоначальником стал вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, которого ранее на этот пост рекомендовала избрать конкурсная комиссия, губернатор Евгений Куйвашев, партия «Единая Россия» и администрация президента РФ.

На момент голосования в зале присутствовали только три кандидата, рекомендованные конкурсной комиссией: Александр Высокинский, вице-спикер Заксобрания Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова. Само голосование прошло без каких-либо обсуждений, большинство депутатов поддержали это решение: слова никому из них не давали. Высокинского избрали единогласно, 36 голосами из 36. Решение об избрании Александра Высокинского главой города вступает в силу со дня его принятия. Таким образом, с сегодняшнего дня он является полноправным главой Екатеринбурга.

Также депутаты думы Екатеринбурга избрали экс-депутата Заксобрания Свердловской области Игоря Володина своим председателем. Ему было с самого начала поручено вести заседание, хотя ранее по традиции это делал старейший по возрасту депутат думы Екатеринбурга.

Кандидатуру Володина внесла «Единая Россия», её поддержали представители «Справедливой России» и «Яблока».

Володин заявил, что одной из его целей на посту и отличием от предыдущих спикеров станет усиление работы с областным правительством и губернатором Свердловской области. Ранее губернатор Евгений Куйвашев поддержал его кандидатуру.

Воздержался от голосования за кандидатуру Володина только один человек — депутат Дмитрий Сергин. Остальные 35 проголосовали «за».