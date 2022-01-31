Гора Белая приглашает поучаствовать в массовом спуске с фонариками

В Нижнем Тагиле 19 февраля на ГЛК «Гора Белая» пройдёт шестой по счёту флешмоб «Лавина». Горнолыжники и сноубордисты спустятся по склону горы, освещая свой путь фонариками. Как рассказали организаторы мероприятия — Центр туризма Нижнего Тагила, — участникам «Лавины» предлагают спуститься по ночной трассе «Спортивная», а зрителей будут развлекать ведущий Антон Заика и DJ Сергей Доронин. Все присутствующие смогут принять участие в розыгрыше подарков и посмотреть фаер-шоу. Старт развлекательной программы назначен на 19:15.

А с 18:00 гости комплекса смогут воспользоваться акцией «1+1» на прокат коньков, беседки для пикника и посещение бассейна, а также приобрести абонемент на подъёмники «Три белых часа» со скидкой 50%. Для всех участников «Лавины» — бесплатный подъём на трассу 2А.

Участвовать в «Лавине» может любой желающий от 14 лет. Главным критерием является уверенное катание и наличие фонарика.

Для участия в массовом спуске необходимо пройти регистрацию онлайн или перед стартом мероприятия. Начало регистрации в 17:00 (второй этаж сервисного центра). Старт «Лавины» запланирован на 20:00. Узнать подробности можно по телефону 8 (3435) 46-46-08 и 8-800-30-22-765.