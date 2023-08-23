«Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». В Нижнем Тагиле на Красном Камне хулиганы устроили поножовщину (ВИДЕО)

Рано утром 2 августа 26-летний Владислав вместе с товарищем решили купить алкоголь. Выбор пал на небольшой магазин-бар, находящийся на цокольном этаже дома № 47/2 на улице Победы. У входа в бар стояли несколько молодых людей, но Владислав сначала не обратил на них особого внимания.

«Около наливайки стояли пять человек, но я не обратил на это внимания. Вроде XXI век на дворе, ничего не должно случиться», — говорит Владислав.

Поскольку терминал для безналичной оплаты не работал, то друзьям купить выпивку не удалось, и они решили вернуться домой.

«Мы выходим на улицу, и за нами увязываются два человека, начинают нам угрожать. Я говорю другу, что не нужно обращать на это внимания, просто нужно уходить», — рассказывает АН «Между строк» Влад.

Как видно на видеозаписи с камер наблюдения, друзей начинает преследовать мужчина в белой футболке. Позже Влад заметил в его руке нож.

«Когда я увидел нож, то сразу сказал товарищу, что нужно бежать. Один в белой футболке побежал за нами», — вспоминает молодой человек.

В какой-то момент Владислав почувствовал сильный удар в правое плечо.

«Сначала я не понял, что случилось. Друг начал кричать, что я истекаю кровью. Я посмотрел на свою руку и увидел, что из меня фонтаном кровь идёт», — рассказывает пострадавший.

В состоянии шока парни быстро перебежали дорогу, но агрессор побежал за ними следом. У дома № 46 между мужчинами произошла ещё одна стычка, и только тогда нападавший развернулся и пошёл обратно. Наспех перевязав рану рубахой, молодые люди вернулись домой, вызвали скорую помощь и полицию.

Медики отвезли раненого в травмпункт на улице Металлургов, а приятель Владислава вместе с полицейскими поехали на место преступления, где нападавший был задержан. Владу была оказана медицинская помощь, сейчас молодой человек находится на больничном. По его словам, восстановление функций руки идёт очень медленно.

«По данному факту в отделе полиции № 18 участковый уполномоченный проводит проверку. Процессуальное решение будет принято при установлении тяжести причинённого вреда здоровью, а это будет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы. Виновник случившегося установлен и дал признательные показания», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».