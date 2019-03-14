Google запустил в России поиск по вакансиям

Компания Google запустила в России функцию поиска по вакансиям Google Jobs, со ссылкой на менеджера по стратегическим партнёрствам Google Андрея Липатцева пишет «Коммерсантъ».

Вакансии будут отображаться в поисковой выдаче гугла после того, как пользователь сделает соответствующий запрос. Объявления можно сортировать по городу, дате публикации, типу занятости и компаниям. Пользователь также сможет увидеть предлагаемую зарплату и рейтинг работодателя.

Предложения о работе поисковик агрегирует с сайтов-партнёров, первыми из них в России стали HeadHunter, Superjob и «ГородРабот.ру». В дальнейшем к Google Jobs смогут присоединиться и другие ресурсы по поиску работы. Новая функция заработает в России 14 марта.