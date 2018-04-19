Google закрыла возможность использовать свою сеть для обхода блокировок

Google закрыла возможность использовать свою сеть для маскировки при обходе блокировок сайтов, пишет The Verge. Первыми это заметили 13 апреля разработчики браузера Tor, затем информацию подтвердил представитель Google. Компания перестала разрешать использовать технологию domain-fronting, которая позволяет обращаться к общеизвестному домену, например Google или Amazon, отправляя через него запросы к узлу ретрансляции, который, в свою очередь, может осуществлять соединение с запрещёнными ресурсами.

По словам представителя компании, изменения в Google планировали давно в рамках обновления сети. Отмечается, что Google никогда не поддерживал технологию domain-fronting, но до сих пор её можно было использовать за счёт особенностей программного обеспечения, теперь же она не работает. Изменения уже поставили под угрозу работу некоторых сервисов, которые позволяли обходить государственную цензуру, например Signal, GreatFire.org, и VPN-сервиса Psiphon, пишет The Verge.

Напомним, в России Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировку мессенджера Telegram. Такое решение суд принял по иску ведомства, мессенджер блокируют за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. С вечера 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать миллионы IP-адресов Google и Amazon, которые Telegram использовал для обхода блокировок. Пик блокировок пришёлся на 17 апреля, когда число заблокированных IP-адресов достигало 20 миллионов, затем оно снизилось. На утро 19 апреля заблокированы почти 16,7 миллиона IP-адресов, свидетельствуют данные сайта 2018.schors.spb, который отслеживает блокировки.

Из-за блокировок начались сбои в работе сервисов, которые использовали облака Amazon и Google. На проблемы жаловались онлайн-кинотеатр Центра документального кино (ЦДК) Nonfiction, сервис видеонаблюдения Ivideon, камеры которого обслуживают такие компании, как «Роснефть», «Ростелеком» и «Мегафон», электронные кассы музеев Кремля.