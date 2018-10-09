Google+ закроют из-за низкой популярности и обнаруженной уязвимости

Google закроет свою социальную сеть Google+ из-за недостаточной популярности и выявленной уязвимости, говорится в сообщении интернет-компании.

Отмечается, что Google столкнулась с «серьёзными сложностями» в сфере «поддержания Google+ на том уровне, на который рассчитывают пользователи».

«Учитывая эти трудности, а также низкую активность пользовательской версии соцсети, мы приняли решение закрыть пользовательскую версию Google+», — заявили в Google.

В компании, в частности, выяснили, что около 90% пользователей соцсети проводят в ней менее 5 секунд.

Уязвимость в Google+ выявили в ходе проверки безопасности, проведённой в марте. Выяснилось, что некоторые приложения могли получить доступ к личной информации пользователей и затронуть 500 тысяч аккаунтов.

Google+ закроют в сентябре 2019 года, корпоративная версия программы продолжит работу.