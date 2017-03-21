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21 Мар 2017 15:22 | Метки: Новости, Экономика

Google и ФАС намерены подписать мировое соглашение в течение 10 дней

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство планирует в ближайшее время залючить с Google мировое соглашение, пишет РИА Новости.

«Нужно ещё несколько дней, или, может быть, неделя, или, может, 10 дней, чтобы мы согласовали возможные условия», — сказал Артемьев.

Он отметил, что антимонопольное ведомство исходит из того, что нарушение со стороны интернет-компании было зафиксировано. Ранее американская компания сообщила, что намерена заключить мировое соглашение по основному спору с ФАС.

Напомним, 11 августа 2016 года ФАС назначила Google штраф за нарушения антимонопольного законодательства в размере 438,1 млн рублей. Нарушения заключаются в том, что для работы магазина GooglePlay на платформе Android, принадлежащей Google, приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причём размещены на приоритетных местах. Кроме того, по умолчанию должен использоваться поисковик Google. При этом компания ограничивает возможность предустановки конкурирующих приложений.

Глава ФАС Игорь Артемьев 21 сентября заявил, что его ведомство готово каждые две недели выносить новые решения о штрафах в отношении Google, если компания затянет с удовлетворением требований регулятора.

В ноябре интернет-компания подала сразу два новых иска к ФАС. Позже надзорное ведомство возбудило ещё одно дело в отношении Google из-за неисполнения предписания исполнительного органа.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости

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