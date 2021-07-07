Голый мужчина напугал жителей Гальянки своим неадекватным поведением (ВИДЕО)

Вчера вечером жители Гальянки увидели, как голый неадекватный мужчина бегает по улицам. Незнакомец пробежал от ТРЦ «Кит» до Уральского проспекта. Очевидцы рассказывают, что мужчина пытался спастись от невидимого призрака. Возле дома № 60 по Уральскому проспекту его догнали полицейские. Тогда мужчина залез на крышу сторожевой будки автостоянки и начал отбиваться от сотрудников МВД палкой. После он спрыгнул на землю, где его и задержали стражи порядка.

«Сотрудниками полиции был задержан мужчина с неадекватным поведением. Он был передан врачам и госпитализирован в специализированное медицинское учреждение», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».