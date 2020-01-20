Голосование по поправкам в Конституцию намечено на 12 апреля

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля, со ссылкой на близкие к администрации президента источники пишет РБК.

Они утверждают, что это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле. Ещё один вариант — 26 апреля, но это менее вероятная дата. Кроме того, 19 апреля неудобно из-за того, что на этот день выпадает православная Пасха, отметил ещё один близкий к Кремлю источник.

По словам собеседников издания, в преддверии голосования будет развёрнута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете. Один из источников утверждает, что явка должна быть высокой — выше 50%, так как речь идёт о поддержке инициативы президента, поэтому результаты должны быть убедительными. Источник в Кремле отметил, что заданий по явке нет, так как это не референдум.

«Даже если придут 20%, легитимность от этого не пострадает — кто хотел, тот пришёл», — заключил он.

Как пояснили собеседники издания, голосование состоится после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию также должны не менее двух третей заксобраний регионов, но в Кремле рассчитывают, что это пройдёт максимально быстро.

РБК напоминает, что 12 апреля 1978 года была принята новая Конституция РСФСР, в статье 5 которой закреплялось, что «наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум)». В статье 6 прописывалась роль КПСС как руководящей и направляющей силы советского общества.

Напомним, 15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию, предложив внести ряд изменений в Конституцию — в частности, часть полномочий президента отдадут парламенту, предлагается также закрепить в Конституции статус и роль Госсовета.