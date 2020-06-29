«Голос» заявил о массовом принуждении к голосованию работников предприятий Екатеринбурга

Наблюдатели движения «Голос» заявили о десятках случаев участия жителей Екатеринбурга в общероссийском голосовании со специальными «направлениями от работодателей», со ссылкой на межрегионального координатора движения Александра Грезева пишет Znak.com. В «Голосе» назвали наличие таких направлений признаком принуждения к голосованию.

По словам Грезева, в первые дни опроса «до половины участников голосования приходят с направлениями», на зафиксированных «Голосом» документах — реквизиты компаний ЛСР, «Уралтрансмаш», Театра эстрады, Уральского центра народного искусства, областной наркологической больницы и других бюджетных организаций, а также дата досрочного голосования. На УИКах предъявителям таких документов ставят печать о принятии и подпись. При этом формально для досрочного участия в голосовании никаких дополнительных документов не нужно — достаточно только паспорта.

«Областная комиссия и ТИКи заняли "безупречную" позицию. Если участник голосования подаёт любое заявление в комиссию и просит поставить отметку о принятии — это надо сделать. Вопрос делопроизводства. Но по сути издевательство и позорное принуждение. Таких масштабов наш регион ранее не видел даже на президентских выборах», — пишет Александр Грезев.

На «Уралтрансмаше» заявили, что выдают направления на голосование для «разграничения потоков и недопущения массового скопления людей на избирательных участках».

«Работникам рекомендовано голосование в определённый день либо в любое удобное время в период с 25 июня по 1 июля в соответствии с режимом работы избирательных участков. Обязанность работника по предоставлению какой-либо отчётности по голосованию не предусмотрена. Какие-либо виды контроля по голосованию предприятием не осуществляются», — комментирует директор по управлению персоналом предприятия Владимир Третьяков.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. По данным облизбиркома, по состоянию на вечер 28 июня — за три дня голосования — явка в регионе составила 20,77%, или 691 тысячу избирателей. 88 тысяч человек воспользовались правом проголосовать на дому, 39 тысяч человек приняли участие в голосовании на придомовых территориях. В целом по России за три дня явка составила 28,46%, включая дистанционное голосование.