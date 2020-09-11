«Голос» предложил ввести уголовную ответственность для избирателей, голосовавших за вознаграждение

Движение «Голос» предложило перевести преступления в сфере выборов в категорию тяжких, со ссылкой на доклад с анализом электоральных преступлений на досрочном голосовании за последние пять лет пишут «Ведомости».

В «Голосе» предложили законодателям перевести статью 141 УК («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избиркомов»), статью 142 УК («Фальсификация избирательных документов»), статью 142.1 УК («Фальсификация итогов голосования») и статью 142.2 УК («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня») в категорию тяжких преступлений, а статью 5.16 КоАП («Подкуп избирателей») исключить, оставив за подкуп только существующую статью УК. Также предлагается уголовно наказывать избирателей за получение вознаграждения за голосование.

Как отмечает издание, за пять лет, по данным судебного департамента Верховного суда, по уголовным делам за электоральные преступления перед судом предстало 204 человека, из них 12 человек привлекли к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с проведением досрочного голосования.

«Голос» нашёл информацию о 13 уголовных делах, связанных с проведением досрочного голосования на выборах разного уровня: по семи были вынесены обвинительные приговоры, шесть дел прекратили. Основные методы фальсификаций во время досрочного голосования — принуждение, подкуп избирателей и фальсификация избирательных документов в отсутствие избирателей. К реальному лишению свободы никто не был приговорён: шесть человек осуждены к лишению свободы условно на сроки от 8 месяцев до 2 лет; штрафы были назначены в четырёх случаях — от 100 до 140 тысяч рублей, а в одном случае — 1 млн рублей, также один раз были назначены исправительные работы на срок один год условно.