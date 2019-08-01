«Голос»: Московские СМИ начали рекламировать провластных кандидатов в Мосгордуму за полгода до старта избирательной кампании

Издания административных округов Москвы начали продвигать кандидатов в Мосгордуму, которых неофициально поддерживает мэрия, ещё в январе 2019 года — за полгода до старта избирательной кампании, со ссылкой на доклад движения «Голос» пишет «Медуза».

«Голос» проанализировал 268 номеров газет всех 11 столичных префектур. В 2018 году в них не упоминалось большинство провластных кандидатов, однако с января-февраля 2019 года окружные СМИ стали публиковать статьи, направленные на повышение их узнаваемости и формирование положительного образа. Например, о проректоре Высшей школы экономики Валерии Касамаре (округ № 45) в феврале-мае 2019 года написали в 12 из 17 номеров газеты ЦАО, хотя за весь 2018 год Касамара упоминалась там всего трижды.

Лидерами по медийному продвижению стали действующие депутаты Мосгордумы, которые выдвинулись на новый срок. Депутаты, решившие не участвовать в выборах, и оппозиционные кандидаты в окружных СМИ перед стартом избирательной кампании не упоминались.

«Эти действия имеют признаки заранее административно спланированной и согласованной политической кампании», — считает «Голос».

Выборы в Мосгордуму в этом году стали причиной масштабного политического кризиса. Избирком отказался зарегистрировать многих популярных оппозиционных кандидатов, из-за этого с середины июля в Москве начали устраивать протестные акции. На последней из них, прошедшей 27 июля, полиция задержала более 1300 человек. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.